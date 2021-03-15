ALICE

My Neighbor Alice is a multiplayer blockchain builder game, where anyone can buy and own virtual islands, collect and build exciting items and meet new friends.

NamaALICE

PeringkatNo.818

Kapitalisasi Pasar$0,00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0,00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)4,66%

Suplai Peredaran100 200 709,748606

Suplai Maks.0

Total Suplai100 200 709,748606

Tingkat Peredaran%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High42.55032036,2021-03-15

Harga Terendah0.15477408400938883,2025-12-31

Blockchain PublikETH

PengantarMy Neighbor Alice is a multiplayer blockchain builder game, where anyone can buy and own virtual islands, collect and build exciting items and meet new friends.

Sektor

Media Sosial

Penafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.

My Neighbor Alice
----
--
High 24 Jam
--
Low 24 Jam
--
Volume 24 Jam (ALICE)
--
Jumlah 24 jam (USDT)
--
