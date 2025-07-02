AMZNX

Amazon xStocks (AMZNx) adalah sertifikat pelacak yang diterbitkan sebagai token Solana SPL dan ERC-20. AMZNx melacak harga Amazon.com, Inc. (yang mendasarinya). AMZNx dirancang untuk memberikan akses yang sesuai peraturan kepada peserta pasar mata uang kripto yang memenuhi syarat ke harga saham Amazon.com, Inc., sambil mempertahankan manfaat teknologi blockchain.

NamaAMZNX

PeringkatNo.1625

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)54,108.21%

Suplai Peredaran10,819.12584673

Suplai Maks.

Total Suplai15,499.32710918

Tingkat Peredaran%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High3341.2964079602716,2025-07-02

Harga Terendah188.44399514803126,2025-07-02

Blockchain PublikSOL

PengantarAmazon xStocks (AMZNx) adalah sertifikat pelacak yang diterbitkan sebagai token Solana SPL dan ERC-20. AMZNx melacak harga Amazon.com, Inc. (yang mendasarinya). AMZNx dirancang untuk memberikan akses yang sesuai peraturan kepada peserta pasar mata uang kripto yang memenuhi syarat ke harga saham Amazon.com, Inc., sambil mempertahankan manfaat teknologi blockchain.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.

MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.
AMZNX/USDT
Amazon.com xStock
----
--
High 24 Jam
--
Low 24 Jam
--
Volume 24 Jam (AMZNX)
--
Jumlah 24 jam (USDT)
--
