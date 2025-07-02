AMZNX

Amazon xStocks (AMZNx) adalah sertifikat pelacak yang diterbitkan sebagai token Solana SPL dan ERC-20. AMZNx melacak harga Amazon.com, Inc. (yang mendasarinya). AMZNx dirancang untuk memberikan akses yang sesuai peraturan kepada peserta pasar mata uang kripto yang memenuhi syarat ke harga saham Amazon.com, Inc., sambil mempertahankan manfaat teknologi blockchain.

NamaAMZNX

PeringkatNo.1625

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)54,108.21%

Suplai Peredaran10,819.12584673

Suplai Maks.∞

Total Suplai15,499.32710918

Tingkat Peredaran%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High3341.2964079602716,2025-07-02

Harga Terendah188.44399514803126,2025-07-02

Blockchain PublikSOL

PengantarAmazon xStocks (AMZNx) adalah sertifikat pelacak yang diterbitkan sebagai token Solana SPL dan ERC-20. AMZNx melacak harga Amazon.com, Inc. (yang mendasarinya). AMZNx dirancang untuk memberikan akses yang sesuai peraturan kepada peserta pasar mata uang kripto yang memenuhi syarat ke harga saham Amazon.com, Inc., sambil mempertahankan manfaat teknologi blockchain.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.