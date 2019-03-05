ANKR

Ankr is a distributed computing platform that uses idle computing power from data centers, PCs and edge devices. Its computing power market unlocks the cloud-based sharing economy, bringing great convenience and benefits to suppliers and users. Ankr uses containers, Kubernetes, blockchain and trusted hardware to bring users a cheaper, safer and better-performing cloud. The Ankr team includes a number of consecutive entrepreneurs and senior engineers. It reached a strategic strategic cooperation with large technology companies SAP, Telefonica and DigitalOcean, which will further expand the application.

NamaANKR

PeringkatNo.348

Kapitalisasi Pasar$0,00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0,00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0,13%

Suplai Peredaran10.000.000.000

Suplai Maks.10.000.000.000

Total Suplai10.000.000.000

Tingkat Peredaran1%

Tanggal Penerbitan2019-03-05 00:00:00

Harga saat aset pertama kali diterbitkan0,0066 USDT

All-Time High0.22517936,2021-03-28

Harga Terendah0.000711080622353,2020-03-13

Blockchain PublikETH

Sektor

Media Sosial

Penafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.

ANKR/USDT
AnkrNetwork
----
--
High 24 Jam
--
Low 24 Jam
--
Volume 24 Jam (ANKR)
--
Jumlah 24 jam (USDT)
--
