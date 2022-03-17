APE

APE is an ERC-20 token released by the ApeCoin DAO that serves as the governance and utility token for the APE ecosystem. Token holders can submit and vote on proposals for the DAO’s Ecosystem Fund allocations, governance rules, projects, partnerships, and beyond.

NamaAPE

PeringkatNo.180

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar0.0001%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)2.74%

Suplai Peredaran752,651,515

Suplai Maks.1,000,000,000

Total Suplai1,000,000,000

Tingkat Peredaran0.7526%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High39.398856949363356,2022-03-17

Harga Terendah0.1624462515191066,2025-10-10

Blockchain PublikETH

Sektor

Media Sosial

BursaDEX+
APE/USDT
ApeCoin
----
--
High 24 Jam
--
Low 24 Jam
--
Volume 24 Jam (APE)
--
Jumlah 24 jam (USDT)
--
