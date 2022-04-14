APR

aPriori sedang membangun lapisan koordinasi arus pesanan cerdas untuk blockchain berkinerja tinggi. Arsitekturnya terdiri dari Mesin Segmentasi Arus Pesanan yang mengklasifikasikan perdagangan secara real-time dan mesin perutean berbasis arus yang mengarahkan pesanan yang aman ke dalam kumpulan likuiditas yang efisien sekaligus mengisolasi pesanan yang lebih berisiko ke jalur yang lebih tangguh. Sistem ini mengintegrasikan penangkapan MEV dengan mekanisme redistribusi, mengembalikan nilai kepada para pemangku kepentingan dan validator untuk menyelaraskan insentif dengan lebih baik.

NamaAPR

PeringkatNo.

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0

Suplai Peredaran--

Suplai Maks.1,000,000,000

Total Suplai1,000,000,000

Tingkat Peredaran%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High,

Harga Terendah,

Blockchain PublikBSC

Sektor

Media Sosial

Penafian: Data yang disediakan oleh dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.

APR/USDT
aPriori
----
--
High 24 Jam
--
Low 24 Jam
--
Volume 24 Jam (APR)
--
Jumlah 24 jam (USDT)
--
