AREA

Areon Network is a next-generation layer 1 blockchain with a unique consensus mechanism: Proof of Area. Areon stands out as a convenient ecosystem for crypto users providing fast, secure and stable transactions with fair transaction fees. Areon Network components: - Areon Foundation - Areon Chain (EVM compatible, Layer 1, PoA) AREA is the first cryptocurrency to use the Proof of Area (POA) protocol. Though similar to 'Delegated Proof of Stake', this unique consensus mechanism offers extra benefit for holders in the form of digital land ownership.

NamaAREA

PeringkatNo.1738

Kapitalisasi Pasar$0,00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0,00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0,01%

Suplai Peredaran117.860.866

Suplai Maks.250.000.000

Total Suplai250.000.000

Tingkat Peredaran0.4714%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.3199181743809326,2023-06-14

Harga Terendah0.003344192063297708,2023-01-20

Blockchain PublikAREA

Sektor

Media Sosial

