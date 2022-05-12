ARG

Argentina adalah salah satu tim nasional paling sukses sepanjang masa dengan dua kemenangan Piala Dunia, 14 kemenangan di Copa América, dan lini produksi bakat yang luar biasa, yang termasuk, boleh dibilang, dua pemain terhebat sepanjang masa di Diego Maradona dan Lionel Messi . Token Penggemar Asosiasi Sepak Bola Argentina (ARG) adalah cryptocurrency dan beroperasi pada platform Chiliz.

NamaARG

PeringkatNo.1030

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)19.67%

Suplai Peredaran11,095,491

Suplai Maks.20,000,000

Total Suplai20,000,000

Tingkat Peredaran0.5547%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High9.145308590529966,2022-11-18

Harga Terendah0.4221301026710237,2022-05-12

Blockchain PublikCHZ

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.