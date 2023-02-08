ASM

ASSEMBLE Protocol mengklaim sebagai platform integrasi titik global berbasis blockchain. Dikatakan bahwa ide dasar di balik Protokol ASSEMBLE adalah untuk memberikan penggunanya kesempatan yang tidak terbatas untuk menggunakan poin mereka, sama seperti mereka menggunakan uang tunai, di mana saja di dunia tanpa batasan waktu atau tempat.

NamaASM

PeringkatNo.2352

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)1.12%

Suplai Peredaran6,000,000

Suplai Maks.10,000,000

Total Suplai10,000,000

Tingkat Peredaran0.6%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High2.753173777433573,2023-02-08

Harga Terendah0.07879692510539525,2025-12-18

Blockchain PublikCHZ

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.