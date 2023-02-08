ASM

ASSEMBLE Protocol mengklaim sebagai platform integrasi titik global berbasis blockchain. Dikatakan bahwa ide dasar di balik Protokol ASSEMBLE adalah untuk memberikan penggunanya kesempatan yang tidak terbatas untuk menggunakan poin mereka, sama seperti mereka menggunakan uang tunai, di mana saja di dunia tanpa batasan waktu atau tempat.

NamaASM

PeringkatNo.2352

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)1.12%

Suplai Peredaran6,000,000

Suplai Maks.10,000,000

Total Suplai10,000,000

Tingkat Peredaran0.6%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High2.753173777433573,2023-02-08

Harga Terendah0.07879692510539525,2025-12-18

Blockchain PublikCHZ

PengantarASSEMBLE Protocol mengklaim sebagai platform integrasi titik global berbasis blockchain. Dikatakan bahwa ide dasar di balik Protokol ASSEMBLE adalah untuk memberikan penggunanya kesempatan yang tidak terbatas untuk menggunakan poin mereka, sama seperti mereka menggunakan uang tunai, di mana saja di dunia tanpa batasan waktu atau tempat.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.

BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesXAUTTabunganPusat Acara
Lainnya
Rekap 2025
MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.
Cari
Favorit
ASM/USDT
AS Monaco
----
--
High 24 Jam
--
Low 24 Jam
--
Volume 24 Jam (ASM)
--
Jumlah 24 jam (USDT)
--
Grafik
Info
Buku Order
Market Trade
Buku Order
Market Trade
Buku Order
Market Trade
Market Trade
Spot
Order Terbuka (0)
Riwayat Order
Riwayat Trade
Posisi Terbuka (0)
MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.
ASM/USDT
--
--
‎--
High 24 Jam
--
Low 24 Jam
--
Volume 24 Jam (ASM)
--
Jumlah 24 jam (USDT)
--
Grafik
Buku Order
Market Trade
Info
Order Terbuka (0)
Riwayat Order
Riwayat Trade
Posisi Terbuka (0)
Loading...