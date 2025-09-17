ASTER

Aster adalah bursa Futures terdesentralisasi generasi baru yang dirancang untuk semua orang. Setelah merger Astherus dengan APX Finance pada akhir 2024, identitas baru ini lebih dari sekadar perubahan nama. Kami merevolusi cara orang memperdagangkan Futures dan memanfaatkan aset di dunia terdesentralisasi.

NamaASTER

PeringkatNo.44

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar0.0005%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)7.81%

Suplai Peredaran2,495,479,171.897906

Suplai Maks.8,000,000,000

Total Suplai7,922,139,499.897906

Tingkat Peredaran0.3119%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High2.419058923870731,2025-09-24

Harga Terendah0.08438718204444161,2025-09-17

Blockchain PublikBSC

Sektor

Media Sosial

ASTER/USDC
Aster
----
--
High 24 Jam
--
Low 24 Jam
--
Volume 24 Jam (ASTER)
--
Jumlah 24 jam (USDC)
--
