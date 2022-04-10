ASTR

"Astar Network adalah Hub Kontrak Cerdas TVL #1 untuk WASM + EVM di Polkadot. Sejak memenangkan lelang Parachain pada Januari 2022, Astar Network telah menjadi Parachain teratas di ekosistem Polkadot dalam Total Value Locked dan sebagian besar aset Ethereum ditransfer. Astar Network adalah hub kontrak pintar terkemuka yang menghubungkan ekosistem Polkadot ke Ethereum, Cosmos, dan semua blockchain layer 1 utama. Astar Network mendukung dApps menggunakan beberapa mesin virtual — yaitu WASM dan EVM — dan menawarkan solusi teknologi terbaik dan insentif keuangan melalui Program Inkubasi Build2Earn dan Astar untuk pengembang Web3 untuk membangun di atas blockchain yang aman, dapat diskalakan, dan dapat dioperasikan."

NamaASTR

PeringkatNo.302

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.05%

Suplai Peredaran8,266,972,594

Suplai Maks.∞

Total Suplai8,607,119,909

Tingkat Peredaran%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.335348416737348,2022-04-10

Harga Terendah0.009479779863979049,2025-12-31

Blockchain PublikASTAR

