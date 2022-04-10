ASTR

"Astar Network adalah Hub Kontrak Cerdas TVL #1 untuk WASM + EVM di Polkadot. Sejak memenangkan lelang Parachain pada Januari 2022, Astar Network telah menjadi Parachain teratas di ekosistem Polkadot dalam Total Value Locked dan sebagian besar aset Ethereum ditransfer. Astar Network adalah hub kontrak pintar terkemuka yang menghubungkan ekosistem Polkadot ke Ethereum, Cosmos, dan semua blockchain layer 1 utama. Astar Network mendukung dApps menggunakan beberapa mesin virtual — yaitu WASM dan EVM — dan menawarkan solusi teknologi terbaik dan insentif keuangan melalui Program Inkubasi Build2Earn dan Astar untuk pengembang Web3 untuk membangun di atas blockchain yang aman, dapat diskalakan, dan dapat dioperasikan."

NamaASTR

PeringkatNo.302

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.05%

Suplai Peredaran8,266,972,594

Suplai Maks.

Total Suplai8,607,119,909

Tingkat Peredaran%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.335348416737348,2022-04-10

Harga Terendah0.009479779863979049,2025-12-31

Blockchain PublikASTAR

Pengantar"Astar Network adalah Hub Kontrak Cerdas TVL #1 untuk WASM + EVM di Polkadot. Sejak memenangkan lelang Parachain pada Januari 2022, Astar Network telah menjadi Parachain teratas di ekosistem Polkadot dalam Total Value Locked dan sebagian besar aset Ethereum ditransfer. Astar Network adalah hub kontrak pintar terkemuka yang menghubungkan ekosistem Polkadot ke Ethereum, Cosmos, dan semua blockchain layer 1 utama. Astar Network mendukung dApps menggunakan beberapa mesin virtual — yaitu WASM dan EVM — dan menawarkan solusi teknologi terbaik dan insentif keuangan melalui Program Inkubasi Build2Earn dan Astar untuk pengembang Web3 untuk membangun di atas blockchain yang aman, dapat diskalakan, dan dapat dioperasikan."

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.

BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesXAUTTabunganPusat Acara
Lainnya
Rekap 2025
MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.
Cari
Favorit
ASTR/USDT
ASTAR
----
--
High 24 Jam
--
Low 24 Jam
--
Volume 24 Jam (ASTR)
--
Jumlah 24 jam (USDT)
--
Grafik
Info
Buku Order
Market Trade
Buku Order
Market Trade
Buku Order
Market Trade
Market Trade
Spot
Order Terbuka (0)
Riwayat Order
Riwayat Trade
Posisi Terbuka (0)
MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.
ASTR/USDT
--
--
‎--
High 24 Jam
--
Low 24 Jam
--
Volume 24 Jam (ASTR)
--
Jumlah 24 jam (USDT)
--
Grafik
Buku Order
Market Trade
Info
Order Terbuka (0)
Riwayat Order
Riwayat Trade
Posisi Terbuka (0)
Loading...