Advertising Time Trace (ATT) is a Web3.0 project that merges RWA and DePin technologies. It utilizes a unique DA-AIOT-P (Decentralized Asset-AI Internet of Things-Payment) mechanism to build a new digital advertising ecosystem that integrates physical advertising assets, e-commerce merchants, user resources, and digital technology. The ecosystem currently centers around an LED screen in Hong Kong's Lan Kwai Fong and is expanding across key commercial areas in Southeast Asia, Japan, Korea, and Europe.

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0

Suplai Peredaran125,275,489

Suplai Maks.0

Total Suplai2,100,000,000

Tingkat Peredaran%

Tanggal Penerbitan2024-10-26 00:00:00

Harga saat aset pertama kali diterbitkan0.2 USDT

All-Time High,

Harga Terendah,

Blockchain PublikMATIC

Media Sosial

