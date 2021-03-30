AXS

Axie Infinity is a blockchain-based trading and battling game that is partially owned and operated by its players. AXS is the unique governance token of Axie Infinity, which is used to participate in key governance votes. It will give holders a say in how funds in the Axie Community Treasury are spent. Axie Infinity Shards (AXS) are the glue that binds all Axie community members together. AXS holders will be able to claim rewards if they stake their tokens, play the game, and participate in key governance votes. Players will also be able to earn $ AXS when they play various games within the Axie Infinity Universe and through user-generated content initiatives.

NamaAXS

PeringkatNo.182

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar0.0001%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)11.67%

Suplai Peredaran167,926,193.2847703

Suplai Maks.0

Total Suplai270,000,000

Tingkat Peredaran%

Tanggal Penerbitan2021-03-30 00:00:00

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High165.36907993744018,2021-11-06

Harga Terendah0.12343134,2020-11-06

Blockchain PublikETH

