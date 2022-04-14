AZERO

Aleph Zero adalah platform blockchain berkinerja tinggi yang siap untuk perusahaan dengan protokol konsensus berbasis Directed Acyclic Graph (DAG) yang telah ditinjau sejawat dan dipresentasikan pada konferensi ACM. Hingga saat ini, Aleph Zero mengumpulkan $15 juta untuk pengembangan lanjutan, mengintegrasikan dengan tumpukan Substrat, dan memperluas tim. Pada tahun 2022, Aleph Zero berencana untuk mengaktifkan fitur peningkatan privasi berdasarkan penelitian komputasi multi-pihak yang aman dan bukti tanpa pengetahuan.

NamaAZERO

PeringkatNo.1624

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.07%

Suplai Peredaran266,778,951

Suplai Maks.0

Total Suplai336,231,180

Tingkat Peredaran%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High3.0914521459781383,2022-04-14

Harga Terendah0.008649886861745304,2025-11-06

Blockchain PublikAZERO

Aleph Zero adalah platform blockchain berkinerja tinggi yang siap untuk perusahaan dengan protokol konsensus berbasis Directed Acyclic Graph (DAG) yang telah ditinjau sejawat dan dipresentasikan pada konferensi ACM. Hingga saat ini, Aleph Zero mengumpulkan $15 juta untuk pengembangan lanjutan, mengintegrasikan dengan tumpukan Substrat, dan memperluas tim. Pada tahun 2022, Aleph Zero berencana untuk mengaktifkan fitur peningkatan privasi berdasarkan penelitian komputasi multi-pihak yang aman dan bukti tanpa pengetahuan.

AZERO/USDC
Aleph Zero
----
--
High 24 Jam
--
Low 24 Jam
--
Volume 24 Jam (AZERO)
--
Jumlah 24 jam (USDC)
--
