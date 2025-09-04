BABAON

Ondo adalah perusahaan teknologi blockchain. Misinya adalah mempercepat transisi menuju ekonomi terbuka dengan membangun platform, aset, dan infrastruktur yang menghubungkan pasar keuangan secara on-chain.

NamaBABAON

PeringkatNo.1842

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)82,570.02%

Suplai Peredaran10,253.02746994

Suplai Maks.0

Total Suplai10,253.02746994

Tingkat Peredaran%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High192.1874154822472,2025-10-02

Harga Terendah130.22737422531634,2025-09-04

Blockchain PublikETH

