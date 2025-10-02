BABY4

Token BABY4 awalnya merupakan memecoin yang diluncurkan di four.meme. Namun, dengan bantuan para pengembang, token ini menciptakan ekosistemnya sendiri yang meluncurkan fitur-fitur dengan manfaat nyata.

NamaBABY4

PeringkatNo.8639

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.00%

Suplai Peredaran0

Suplai Maks.1,000,000,000

Total Suplai1,000,000,000

Tingkat Peredaran0%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.006197557239479873,2025-10-23

Harga Terendah0.000096488596731516,2025-10-02

Blockchain PublikBSC

PengantarToken BABY4 awalnya merupakan memecoin yang diluncurkan di four.meme. Namun, dengan bantuan para pengembang, token ini menciptakan ekosistemnya sendiri yang meluncurkan fitur-fitur dengan manfaat nyata.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.