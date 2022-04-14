BABYBONK

Baby Bonk started as a fun memecoin but has quickly grown into one of the most talked-about tokens on BSC, inspired by its predecessor Bonk. Built around community and culture, it has become a standout project in the crowded meme space. At the center of it all are BULL N BEAR [launchpad and trading terminal], and BONK ROYALE [GAMEFI, NFT card game].

NamaBABYBONK

PeringkatNo.

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0

Suplai Peredaran--

Suplai Maks.0

Tingkat Peredaran%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High,

Harga Terendah,

Blockchain PublikBSC

PengantarBaby Bonk started as a fun memecoin but has quickly grown into one of the most talked-about tokens on BSC, inspired by its predecessor Bonk. Built around community and culture, it has become a standout project in the crowded meme space. At the center of it all are BULL N BEAR [launchpad and trading terminal], and BONK ROYALE [GAMEFI, NFT card game].

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.