BABYDOGE

Baby Doge Coin telah belajar beberapa trik dan pelajaran dari ayah meme-nya, Doge. Crypto baru yang lahir oleh penggemar komunitas online Doge Meme. Baby Doge berusaha membuat ayahnya terkesan dengan menunjukkan kecepatan transaksi & kelucuan barunya yang ditingkatkan. Dia adalah Hyper-deflationary dengan refleksi statis yang memberi penghargaan kepada pemegangnya, sehingga lebih banyak koin baby doge ditambahkan secara otomatis ke dompet Anda setiap transaksi. Simply Love, pet, and hold karena 5% dari setiap transaksi secara otomatis didistribusikan kembali ke pemegang baby doge.

NamaBABYDOGE

PeringkatNo.248

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.00%

Suplai Peredaran174,871,046,637,383,330

Suplai Maks.0

Total Suplai202,618,580,528,966,400

Tingkat Peredaran%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.000000006604286233,2024-12-10

Harga Terendah0.00000000053406,2021-09-26

Blockchain PublikBSC

PengantarBaby Doge Coin telah belajar beberapa trik dan pelajaran dari ayah meme-nya, Doge. Crypto baru yang lahir oleh penggemar komunitas online Doge Meme. Baby Doge berusaha membuat ayahnya terkesan dengan menunjukkan kecepatan transaksi & kelucuan barunya yang ditingkatkan. Dia adalah Hyper-deflationary dengan refleksi statis yang memberi penghargaan kepada pemegangnya, sehingga lebih banyak koin baby doge ditambahkan secara otomatis ke dompet Anda setiap transaksi. Simply Love, pet, and hold karena 5% dari setiap transaksi secara otomatis didistribusikan kembali ke pemegang baby doge.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.