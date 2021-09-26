BABYDOGE

Baby Doge Coin telah belajar beberapa trik dan pelajaran dari ayah meme-nya, Doge. Crypto baru yang lahir oleh penggemar komunitas online Doge Meme. Baby Doge berusaha membuat ayahnya terkesan dengan menunjukkan kecepatan transaksi & kelucuan barunya yang ditingkatkan. Dia adalah Hyper-deflationary dengan refleksi statis yang memberi penghargaan kepada pemegangnya, sehingga lebih banyak koin baby doge ditambahkan secara otomatis ke dompet Anda setiap transaksi. Simply Love, pet, and hold karena 5% dari setiap transaksi secara otomatis didistribusikan kembali ke pemegang baby doge.

NamaBABYDOGE

PeringkatNo.248

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.00%

Suplai Peredaran174,871,046,637,383,330

Suplai Maks.0

Total Suplai202,618,580,528,966,400

Tingkat Peredaran%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.000000006604286233,2024-12-10

Harga Terendah0.00000000053406,2021-09-26

Blockchain PublikBSC

PengantarBaby Doge Coin telah belajar beberapa trik dan pelajaran dari ayah meme-nya, Doge. Crypto baru yang lahir oleh penggemar komunitas online Doge Meme. Baby Doge berusaha membuat ayahnya terkesan dengan menunjukkan kecepatan transaksi & kelucuan barunya yang ditingkatkan. Dia adalah Hyper-deflationary dengan refleksi statis yang memberi penghargaan kepada pemegangnya, sehingga lebih banyak koin baby doge ditambahkan secara otomatis ke dompet Anda setiap transaksi. Simply Love, pet, and hold karena 5% dari setiap transaksi secara otomatis didistribusikan kembali ke pemegang baby doge.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.

BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesXAUTTabunganPusat Acara
Lainnya
Rekap 2025
MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.
Cari
Favorit
BABYDOGE/USDT
BabyDogeCoin
----
--
High 24 Jam
--
Low 24 Jam
--
Volume 24 Jam (BABYDOGE)
--
Jumlah 24 jam (USDT)
--
Grafik
Info
Buku Order
Market Trade
Buku Order
Market Trade
Buku Order
Market Trade
Market Trade
Spot
Order Terbuka (0)
Riwayat Order
Riwayat Trade
Posisi Terbuka (0)
MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.
BABYDOGE/USDT
--
--
‎--
High 24 Jam
--
Low 24 Jam
--
Volume 24 Jam (BABYDOGE)
--
Jumlah 24 jam (USDT)
--
Grafik
Buku Order
Market Trade
Info
Order Terbuka (0)
Riwayat Order
Riwayat Trade
Posisi Terbuka (0)
Loading...