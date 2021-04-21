BAR

FC Barcelona Fan Tokens ($BAR) are digital assets that can be purchased through the Socios.com app, which will reward fans from all over the world for every activity they take on the app. They can climb leaderboards and earn reward points that can be used to purchase exclusive items and once-in-a-lifetime events. $BAR Fan Token holders can also expect a slew of new and exciting services, including chat, fan token trading, games and community challenges.

NamaBAR

PeringkatNo.982

Kapitalisasi Pasar$0,00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0,00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)12,41%

Suplai Peredaran20 436 423

Suplai Maks.0

Total Suplai39 960 000

Tingkat Peredaran%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High79.25934055,2021-04-21

Harga Terendah0.5248636002652786,2025-12-19

Blockchain PublikCHZ

Sektor

Media Sosial

