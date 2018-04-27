BAX

Babb adalah platform blockchain keuangan yang berbasis di London (Inggris Raya) yang bertujuan untuk menghadirkan layanan keuangan yang dapat diakses bagi mereka yang tidak memiliki rekening bank dan tidak memiliki rekening bank. Misi Babb adalah menjadi platform perbankan terdesentralisasi yang memanfaatkan teknologi blockchain, AI, dan biometrik untuk menawarkan kepada siapa pun di dunia akses ke layanan keuangan peer-to-peer.

NamaBAX

PeringkatNo.1870

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.00%

Suplai Peredaran82,759,463,254.76894

Suplai Maks.100,000,000,000

Total Suplai100,000,000,000

Tingkat Peredaran0.8275%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.003376659937202931,2018-04-27

Harga Terendah0.000009558750123962,2025-11-21

Blockchain PublikETH

PengantarBabb adalah platform blockchain keuangan yang berbasis di London (Inggris Raya) yang bertujuan untuk menghadirkan layanan keuangan yang dapat diakses bagi mereka yang tidak memiliki rekening bank dan tidak memiliki rekening bank. Misi Babb adalah menjadi platform perbankan terdesentralisasi yang memanfaatkan teknologi blockchain, AI, dan biometrik untuk menawarkan kepada siapa pun di dunia akses ke layanan keuangan peer-to-peer.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.