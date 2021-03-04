BDP

Big Data Protocol: Powering a Liquid Marketplace for Commercially Valuable Data BDP Seed Pools: Emissions start around Saturday March 6th at 11 AM ET (block 11985974) and will last for 6 days for BDP, 3 months for bALPHA. Stakers earn 100% of the initial circulating supply of BDP (30% of total supply) and 100% of total supply of bALPHA.

NamaBDP

PeringkatNo.2052

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.18%

Suplai Peredaran52,859,597.08827953

Suplai Maks.80,000,000

Total Suplai64,923,252.85185185

Tingkat Peredaran0.6607%

Tanggal Penerbitan2021-03-04 00:00:00

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High15.00228273,2021-03-07

Harga Terendah0.01474429158777362,2022-12-19

Blockchain PublikETH

Big Data Protocol: Powering a Liquid Marketplace for Commercially Valuable Data BDP Seed Pools: Emissions start around Saturday March 6th at 11 AM ET (block 11985974) and will last for 6 days for BDP, 3 months for bALPHA. Stakers earn 100% of the initial circulating supply of BDP (30% of total supply) and 100% of total supply of bALPHA.

Sektor

Media Sosial

Penafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.

