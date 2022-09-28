BFT

Token Penggemar Tim Sepak Bola Nasional Brasil dirancang untuk merevolusi pengalaman penggemar. Dengan Token, Tim Sepak Bola Nasional Brasil menawarkan kepada penggemar kesempatan untuk berpartisipasi dalam survei dan acara eksklusif, membuat koleksi digital, membeli NFT, menerima penghargaan penggemar, dan berpartisipasi dalam permainan dan atribut tugas yang terkait dengan peran dan pengalaman hebat.

NamaBFT

PeringkatNo.2148

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.44%

Suplai Peredaran28,772,500

Suplai Maks.100,000,000

Total Suplai28,772,500

Tingkat Peredaran0.2877%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High1.7131523790128653,2022-09-28

Harga Terendah0.008904049261934482,2025-06-03

Blockchain PublikBITCI

PengantarToken Penggemar Tim Sepak Bola Nasional Brasil dirancang untuk merevolusi pengalaman penggemar. Dengan Token, Tim Sepak Bola Nasional Brasil menawarkan kepada penggemar kesempatan untuk berpartisipasi dalam survei dan acara eksklusif, membuat koleksi digital, membeli NFT, menerima penghargaan penggemar, dan berpartisipasi dalam permainan dan atribut tugas yang terkait dengan peran dan pengalaman hebat.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.

BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesXAUTTabunganPusat Acara
Lainnya
Rekap 2025
MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.
Cari
Favorit
BFT/USDT
Brazil National Fan
----
--
High 24 Jam
--
Low 24 Jam
--
Volume 24 Jam (BFT)
--
Jumlah 24 jam (USDT)
--
Grafik
Info
Buku Order
Market Trade
Buku Order
Market Trade
Buku Order
Market Trade
Market Trade
Spot
Order Terbuka (0)
Riwayat Order
Riwayat Trade
Posisi Terbuka (0)
MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.
BFT/USDT
--
--
‎--
High 24 Jam
--
Low 24 Jam
--
Volume 24 Jam (BFT)
--
Jumlah 24 jam (USDT)
--
Grafik
Buku Order
Market Trade
Info
Order Terbuka (0)
Riwayat Order
Riwayat Trade
Posisi Terbuka (0)
Loading...