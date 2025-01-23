BID

Creator.bid is an innovative platform that allows creators to develop, monetize, and co-own AI Creator Agents. It focuses on leveraging AI and blockchain technology to enable a new model of digital content creation and ownership.

NamaBID

PeringkatNo.1138

Kapitalisasi Pasar$0,00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0,00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0,21%

Suplai Peredaran273 300 124,899736

Suplai Maks.1 000 000 000

Total Suplai1 000 000 000

Tingkat Peredaran0.2733%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.31888185183104717,2025-01-23

Harga Terendah0.014616026297016688,2025-10-10

Blockchain PublikBSC

Sektor

Media Sosial

