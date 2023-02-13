BLUR

Blur is a decentralized pro-NFT marketplace and aggregator that will be governed by $BLUR holders. Blur has been architected to handle the high load, which enables unmatched speed and advanced features including real-time data feed, charts, bulk listing and buying tools, and portfolio management.

NamaBLUR

PeringkatNo.318

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.36%

Suplai Peredaran2,687,122,995.719178

Suplai Maks.0

Total Suplai3,000,000,000

Tingkat Peredaran%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High45.97859046830362,2023-02-13

Harga Terendah0.02470601154754849,2025-10-10

Blockchain PublikETH

Sektor

Media Sosial

