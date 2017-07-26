BNB

Dari ICO, Binance mengeluarkan koinnya sendiri yang disebut Binance Coin, dengan BNB sebagai simbolnya. BNB berjalan secara native di rantai Binance. Koin didirikan dengan total pasokan 200 juta. Setiap kuartal, kami akan menghancurkan BNB berdasarkan volume perdagangan pada platform crypto-to-crypto kami sampai kami menghancurkan 50% dari semua BNB. Semua transaksi akan berada di blockchain. Kami akhirnya akan menghancurkan 100 MM BNB, menyisakan 100 MM BNB tersisa. Koin BNB itu sendiri memiliki berbagai bentuk utilitas, yang pada dasarnya adalah gas dasar yang menggerakkan Ekosistem Binance. Kasus penggunaan yang paling menonjol saat ini termasuk menggunakan BNB untuk: - Membayar biaya perdagangan di bursa, memperoleh setara dengan diskon 50% pada perdagangan (selama tahun pertama). - Crypto.com telah menyertakan dukungan untuk token BNB Binance ke platformnya yang mencakup Kartu Visa MCO dan aplikasi seluler.

