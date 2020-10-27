BOND

BarnBridge is a fluctuations derivatives protocol for hedging yield sensitivity and market price. It plans to create the first cross platform derivatives protocol for any and all fluctuations. To start, we will focus on yield sensitivity & market price. BOND is an ERC-20 token. It will be used to stake in the system, and as a governance token when the governance module is launched.

NamaBOND

PeringkatNo.2120

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)3.23%

Suplai Peredaran7,910,262.29101514

Suplai Maks.10,000,000

Total Suplai10,000,000

Tingkat Peredaran0.791%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High185.92532004,2020-10-27

Harga Terendah0.0739386753495761,2025-12-28

Blockchain PublikETH

