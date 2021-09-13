BONE

BONE is a governance token of Shibaswap ecosystem which will allow the #ShibArmy to vote on upcoming proposals. The more BONE the user holds, the more weight their vote carries in these future endeavours. BONE has 250,000,000 tokens, and is designed to fit perfectly between the previous two tokens in regards to circulation supply.

PeringkatNo.736

Kapitalisasi Pasar$0,00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0,00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)%0,40

Suplai Peredaran229.923.350,6228802

Suplai Maks.250.000.000

Total Suplai249.999.401,82484713

Tingkat Peredaran0.9196%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High41.67355339721391,2021-09-13

Harga Terendah0.07700060425580126,2025-12-18

Blockchain PublikETH

