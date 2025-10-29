BOOST

BOOST, masa depan keterlibatan merek dan kreator, dibangun di atas fondasi yang dibangun oleh Alphabot dan kini berekspansi secara global. Dengan peluncuran Pulse, platform InfoFi + Action Layer kami yang mengubah perhatian menjadi pertumbuhan pengguna nyata, kami menjembatani keterlibatan autentik dengan adopsi yang terukur. Boost menyatukan merek-merek terbesar dunia, kreator viral, dan komunitas mereka dengan cara yang transformatif. Alphabot telah membuktikan skalabilitasnya di Web3 dengan lebih dari 7 juta pengguna terdaftar dan hadiah senilai $1,56 miliar yang didistribusikan. Kini, ekosistem Boost, yang sepenuhnya didukung oleh BOOST, melangkah lebih jauh, memberdayakan miliaran pengguna, merek, dan kreator, serta menetapkan standar baru untuk keterlibatan sosial dan on-chain.

NamaBOOST

PeringkatNo.2623

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.18%

Suplai Peredaran173,568,773.080433

Suplai Maks.1,000,000,000

Total Suplai1,000,000,000

Tingkat Peredaran0.1735%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.19261759528476227,2025-10-29

Harga Terendah0.001118856612149633,2025-12-10

Blockchain PublikBSC

Sektor

Media Sosial

