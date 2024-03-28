BST

Blocksquare is a technology company building the required infrastructure to transfer real estate assets to the internet. Businesses of all types — from startups to large enterprises — can use Blocksquare’s solutions and APIs to digitize value of real estate properties, launch their investment platforms and connect people to tokenized real estate deals online.

NamaBST

PeringkatNo.1892

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.14%

Suplai Peredaran61,474,323.87899891

Suplai Maks.100,000,000

Total Suplai63,637,996.57594436

Tingkat Peredaran0.6147%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.9530040952157873,2024-03-28

Harga Terendah0.02289506493963092,2025-12-07

Blockchain PublikETH

PengantarBlocksquare is a technology company building the required infrastructure to transfer real estate assets to the internet. Businesses of all types — from startups to large enterprises — can use Blocksquare’s solutions and APIs to digitize value of real estate properties, launch their investment platforms and connect people to tokenized real estate deals online.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.