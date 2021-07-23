C98

Coin98 is a cross-chain liquidity protocol with a full suite of products including Coin98 Wallet, Coin98 Exchange and Coin98 Bridge. The Coin98 wallet is a non-custodial, multi-chain crypto wallet and gateway, built as an infrastructure to the multi-chain future.

NamaC98

PeringkatNo.668

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.62%

Suplai Peredaran999,998,920

Suplai Maks.0

Total Suplai1,000,000,000

Tingkat Peredaran%

Tanggal Penerbitan2021-07-23 00:00:00

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High6.41624891,2021-08-25

Harga Terendah0.01967551717346134,2025-10-10

Blockchain PublikBSC

PengantarCoin98 is a cross-chain liquidity protocol with a full suite of products including Coin98 Wallet, Coin98 Exchange and Coin98 Bridge. The Coin98 wallet is a non-custodial, multi-chain crypto wallet and gateway, built as an infrastructure to the multi-chain future.

Sektor

Media Sosial

Penafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.

C98/USDT
Coin98
----
--
High 24 Jam
--
Low 24 Jam
--
Volume 24 Jam (C98)
--
Jumlah 24 jam (USDT)
--
Loading...