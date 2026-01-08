CATON

Ondo Global Markets adalah platform yang dirancang untuk menghadirkan keamanan publik tradisional secara onchain, dengan token yang dapat ditransfer dan digunakan secara bebas di DeFi.

NamaCATON

PeringkatNo.3694

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)1,791,279,472.85%

Suplai Peredaran0.04204386

Suplai Maks.0

Total Suplai0.11403438

Tingkat Peredaran%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High651.3768923988921,2026-01-15

Harga Terendah596.374044112591,2026-01-08

Blockchain PublikETH

