Teknologi blockchain terdesentralisasi Concordium adalah yang pertama dengan ID lapisan-satu yang dibangun ke dalam protokol. Proyek ini menawarkan bisnis berpikiran maju, pengembang aplikasi, dan pedagang mata uang kripto keamanan, privasi, transparansi, dan yang terpenting, kepatuhan terhadap peraturan.

NamaCCD

PeringkatNo.219

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.03%

Suplai Peredaran11,755,868,705.872921

Suplai Maks.0

Total Suplai14,204,860,504.024048

Tingkat Peredaran%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.08744871982689628,2022-02-15

Harga Terendah0.002569331689533657,2024-07-05

Blockchain PublikCCD

Teknologi blockchain terdesentralisasi Concordium adalah yang pertama dengan ID lapisan-satu yang dibangun ke dalam protokol. Proyek ini menawarkan bisnis berpikiran maju, pengembang aplikasi, dan pedagang mata uang kripto keamanan, privasi, transparansi, dan yang terpenting, kepatuhan terhadap peraturan.

Sektor

