CETUS

Cetus is a pioneer DEX and concentrated liquidity protocol focusing on Move-based ecosystems like Sui and Aptos. It works as a crucial part of the ecosystem infrastructure to satisfy the comprehensive needs of traders, LPs, developers and derivatives products, driven by the increasing population of DeFi.

NamaCETUS

PeringkatNo.682

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.70%

Suplai Peredaran884,420,290

Suplai Maks.1,000,000,000

Total Suplai1,000,000,000

Tingkat Peredaran0.8844%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.4923777683386451,2024-11-10

Harga Terendah0.0218409481821208,2025-12-18

Blockchain PublikSUI

MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.
