Conflux Network adalah protokol terbuka untuk dunia baru DApps, keuangan, dan Web 3.0. Sebagai blockchain publik yang cepat dan aman, Conflux Network menggabungkan Proof of Work dan struktur Tree-Graph untuk menggerakkan generasi baru perdagangan terdesentralisasi.

NamaCFX

PeringkatNo.111

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar0.0001%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.34%

Suplai Peredaran5,171,461,036.27

Suplai Maks.∞

Total Suplai5,171,461,036.27

Tingkat Peredaran%

Tanggal Penerbitan2020-11-09 00:00:00

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High1.70377503,2021-03-27

Harga Terendah0.021909136906575016,2023-01-01

Blockchain PublikCFX

