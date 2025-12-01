COCO

COCOBSC adalah mata uang kripto yang digerakkan oleh komunitas dan dirancang untuk memanfaatkan budaya internet, viralitas sosial, dan prinsip-prinsip keuangan terdesentralisasi. COCO bertujuan untuk menyediakan tokenomik yang transparan, mekanisme peluncuran yang adil, dan insentif komunitas yang kuat sambil merangkul sifat menyenangkan dari budaya meme.

NamaCOCO

PeringkatNo.3802

Kapitalisasi Pasar$0,00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0,00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0,00%

Suplai Peredaran0

Suplai Maks.1 000 000 000

Total Suplai1 000 000 000

Tingkat Peredaran0%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.23245687995153458,2025-12-21

Harga Terendah0.000004076865892333,2025-12-01

Blockchain PublikBSC

PengantarCOCOBSC adalah mata uang kripto yang digerakkan oleh komunitas dan dirancang untuk memanfaatkan budaya internet, viralitas sosial, dan prinsip-prinsip keuangan terdesentralisasi. COCO bertujuan untuk menyediakan tokenomik yang transparan, mekanisme peluncuran yang adil, dan insentif komunitas yang kuat sambil merangkul sifat menyenangkan dari budaya meme.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.