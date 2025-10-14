COINDEPO

COINDEPO adalah token utilitas asli dari platform CoinDepo, yang dirancang untuk memberikan keuntungan finansial eksklusif dan peluang penghasilan inovatif kepada investor kripto. Token ini didukung oleh algoritma unik dan otomatis penuh yang memindai seluruh sektor DeFi, menawarkan APR + bunga majemuk terbaik tanpa mempertaruhkan investasi pokok, berkat Mekanisme Overcollateralization CoinDepo.

NamaCOINDEPO

PeringkatNo.3845

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.00%

Suplai Peredaran0

Suplai Maks.1,000,000,000

Total Suplai1,000,000,000

Tingkat Peredaran0%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.0988724198446504,2025-10-14

Harga Terendah0.00224653570457153,2025-12-02

Blockchain PublikETH

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.