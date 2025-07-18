COINX

Coinbase xStock (COINx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. COINx tracks the price of Coinbase Global, Inc. (the underlying). COINx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Coinbase Global, Inc., whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

NamaCOINX

PeringkatNo.1035

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)20,651.90%

Suplai Peredaran41,999.99525118

Suplai Maks.

Total Suplai116,999.99461846

Tingkat Peredaran%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High444.5539034948311,2025-07-18

Harga Terendah225.18319158864057,2026-01-01

Blockchain PublikSOL

Sektor

Media Sosial

COINX/USDT
Coinbase xStock
----
--
High 24 Jam
--
Low 24 Jam
--
Volume 24 Jam (COINX)
--
Jumlah 24 jam (USDT)
--
