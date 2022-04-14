COLLECT

Fanable adalah pasar barang koleksi dunia nyata yang didukung oleh blockchain. Platform ini menciptakan pengalaman koleksi yang unik dengan ribuan item seperti kartu Pokemon berperingkat, buku komik, dan figurin. Fanable memungkinkan Anda untuk menyimpan koleksi fisik Anda, memperkaya koleksi Anda dengan item baru, atau menjualnya dengan cepat kepada khalayak kolektor yang luas. Dasbor intuitifnya memungkinkan pelacakan portofolio & laba rugi secara real-time. Platform ini memiliki jembatan web2/web3 yang mulus dengan integrasi pembayaran Stripe dan kripto serta bukti kepemilikan on-chain. Fanable memungkinkan pendaftaran pengguna ritel yang mudah melalui distribusi platform multi-saluran. Pasar ini tersedia di iOS, Google Play, aplikasi seluler, dan versi web. Didukung oleh pemain terkemuka di bidang koleksi dan web3, termasuk Ripple, Polygon, Morningstar, Borderless, dan lainnya.

NamaCOLLECT

PeringkatNo.

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0

Suplai Peredaran--

Suplai Maks.0

Total Suplai3,000,000,000

Tingkat Peredaran%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High,

Harga Terendah,

Blockchain PublikBSC

Sektor

Media Sosial

