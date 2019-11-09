COTI

COTI is a fast, lightweight privacy layer for Web3, utilizing the advanced cryptographic protocol Garbled Circuits. COTI aims to offer the most sophisticated and compliant solution for data protection on public blockchains and seeks to enable new use cases, including confidential transactions, Artificial Intelligence, DeFi, decentralized identification, and more.

NamaCOTI

PeringkatNo.411

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.21%

Suplai Peredaran2,585,716,915.3650775

Suplai Maks.4,910,000,000

Total Suplai2,585,729,917.090665

Tingkat Peredaran0.5266%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.6825694816832438,2021-10-31

Harga Terendah0.00622556408704,2019-11-09

Blockchain PublikETH

