CRETA

Founded and forged by world-class experts from game engine development, publishing, marketing, and blockchain technology, Creta guarantees to be the most creative and innovative blockchain platform in the cutting-edge quality and performance. CRETA provides a cyclical world that is interlocked with reality, composed for you to enjoy all services, including content creation, play, transaction, communication, and so on. All gathered in one common world where players and creators are the same and can create their own universes.

NamaCRETA

PeringkatNo.1417

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.01%

Suplai Peredaran1,466,307,454

Suplai Maks.10,000,000,000

Total Suplai10,000,000,000

Tingkat Peredaran0.1466%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High2.382079672694401,2023-05-31

Harga Terendah0.002530519405961538,2025-11-22

Blockchain PublikMATIC

Sektor

Media Sosial

Penafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.

