CROSS adalah blockchain Layer 1 yang dibuat khusus untuk game Web3. Model bisnisnya berfokus pada penyediaan infrastruktur full-stack untuk game on-chain dan menangkap nilai melalui biaya gas, perdagangan DEX, transaksi NFT, dan perangkat pengembang. Visi proyek ini adalah untuk menciptakan ekosistem yang dapat diskalakan dan digerakkan oleh kinerja yang menjembatani game skala Web2 dengan kepemilikan Web3 dan ekonomi token.

NamaCROSS

PeringkatNo.453

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)2.14%

Suplai Peredaran335,222,890

Suplai Maks.1,000,000,000

Total Suplai1,000,000,000

Tingkat Peredaran0.3352%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.4431755260236053,2025-07-18

Harga Terendah0.04656997751656906,2025-07-06

Blockchain PublikBSC

Sektor

Media Sosial

