CULTDAO

CULT is the tradable and liquid token of CULT DAO, transacting CULT will contribute to the protocol by filling the DAO treasury slowly, to fund investments into decentralised technologies. This is achieved due to a 0.4% tax on all CULT transactions.

NamaCULTDAO

PeringkatNo.1155

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.00%

Suplai Peredaran4,318,690,730,920

Suplai Maks.6,666,666,666,666

Total Suplai4,957,113,505,372

Tingkat Peredaran0.6478%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.00007365994530623,2022-04-02

Harga Terendah0.000000148125207036,2022-03-16

Blockchain PublikETH

PengantarCULT is the tradable and liquid token of CULT DAO, transacting CULT will contribute to the protocol by filling the DAO treasury slowly, to fund investments into decentralised technologies. This is achieved due to a 0.4% tax on all CULT transactions.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.