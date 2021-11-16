DAI

Dai is a Ethereum ERC20 token from MakerDAO project. MakerDAO (MKR) Maker is a decentralized autonomous organization on the Ethereum blockchain seeking to minimize the price volatility of its own stable token — the Dai. Dai is a cryptocurrency that automatically reacts to emergent market conditions in order to stabilize its value against the major world currencies. Dai is created by the Dai Stablecoin System, a decentralized platform that runs on the Ethereum blockchain.

NamaDAI

PeringkatNo.22

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar0.0017%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)1.85%

Suplai Peredaran5,365,382,702.664872

Suplai Maks.∞

Total Suplai5,365,382,702.664872

Tingkat Peredaran%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan1 USDT

All-Time High3.668397883943107,2021-11-16

Harga Terendah0.8970032280541823,2023-03-11

Blockchain PublikETH

