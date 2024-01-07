DEGEN

Degen (DEGENBASE) started as a reward token for participants in the Farcaster Degen channel. What began as a meme coin now boasts a substantial following of developers, crypto content creators, and enthusiasts.

NamaDEGEN

PeringkatNo.609

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.02%

Suplai Peredaran21,014,589,285.841698

Suplai Maks.36,963,632,968.517365

Total Suplai36,959,974,554.81737

Tingkat Peredaran0.5685%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.06943421122899052,2024-02-24

Harga Terendah0.000000811763929504,2024-01-07

Blockchain PublikBASE

Sektor

Media Sosial

