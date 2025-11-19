DGRAM

Datagram adalah Jaringan Hyper-Fabric global berbasis AI yang menghadirkan konektivitas real-time dan interoperabilitas lintas jaringan DePIN, didukung oleh ratusan ribu node di lebih dari 150 negara. Dengan memanfaatkan perangkat keras dan bandwidth yang tidak aktif, jaringan ini secara dinamis mengoptimalkan lalu lintas, mengurangi kemacetan, dan melakukan skalabilitas dengan mudah untuk menghadirkan kinerja yang mulus dan latensi rendah di seluruh dunia game, AI, telekomunikasi, dan lainnya.

NamaDGRAM

PeringkatNo.1921

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.14%

Suplai Peredaran2,090,570,000

Suplai Maks.10,000,000,000

Total Suplai10,000,000,000

Tingkat Peredaran0.209%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.01910974945508552,2025-11-19

Harga Terendah0.000431624591606329,2026-01-08

Blockchain PublikBSC

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.

----
--
High 24 Jam
--
Low 24 Jam
--
Volume 24 Jam (DGRAM)
--
Jumlah 24 jam (USDT)
--
Loading...