DODO

DODO adalah infrastruktur likuiditas on-chain generasi berikutnya berdasarkan algoritma pembuat pasar aktif. Sebagai platform perdagangan terdesentralisasi, DODO mengadopsi model kumpulan dana dan transaksi rantai murni untuk mendukung penerbitan aset baru tanpa biaya.

NamaDODO

PeringkatNo.913

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.33%

Suplai Peredaran725,703,404.35

Suplai Maks.0

Total Suplai1,000,000,000

Tingkat Peredaran%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High8.51245353,2021-02-20

Harga Terendah0.01659707238748919,2025-12-18

Blockchain PublikETH

PengantarDODO adalah infrastruktur likuiditas on-chain generasi berikutnya berdasarkan algoritma pembuat pasar aktif. Sebagai platform perdagangan terdesentralisasi, DODO mengadopsi model kumpulan dana dan transaksi rantai murni untuk mendukung penerbitan aset baru tanpa biaya.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.