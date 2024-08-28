DOGS

The image of DOGS is inspired by Spotty, a mascot created by TON founder Pavel Durov for the Telegram community, embodying its unique spirit and culture. According to the project's community announcement, this coin is not just for fun. All its sales revenue supports orphanages and children's homes, continuing Spotty's charitable legacy.

NamaDOGS

PeringkatNo.696

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.00%

Suplai Peredaran516,750,000,000

Suplai Maks.550,000,000,000

Total Suplai550,000,000,000

Tingkat Peredaran0.9395%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.001644096114028641,2024-08-28

Harga Terendah0.000023851056598138,2025-10-10

Blockchain PublikTONCOIN

Sektor

Media Sosial

