Polkadot is a platform with low barriers to entry for flexible, autonomous economies acting together within Polkadot’s shared security umbrella. Polkadot is a revolution, not just in blockchain technology but also towards enabling fairer peer-to-peer digital jurisdictions.

PeringkatNo.31

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar0.0011%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)9.21%

Suplai Peredaran1,653,243,816.3661952

Suplai Maks.

Total Suplai1,653,243,816.3661952

Tingkat Peredaran%

Tanggal Penerbitan2019-05-05 00:00:00

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High55.00497580824179,2021-11-04

Harga Terendah1.4103944936460255,2025-10-10

Blockchain PublikDOT

PengantarPolkadot is a platform with low barriers to entry for flexible, autonomous economies acting together within Polkadot’s shared security umbrella. Polkadot is a revolution, not just in blockchain technology but also towards enabling fairer peer-to-peer digital jurisdictions.

MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.
