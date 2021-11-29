EFC

Fan Tokens are collectable digital passes that never expire. As well as being yours to keep forever the $EFC Fan Token also gives you enhanced access to Everton. Think of it as a piece of digital memorabilia that allows you to vote in polls, get access to VIP experiences or take part in the many in-app activities, competitions, quizzes and games.

NamaEFC

PeringkatNo.2328

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)1.25%

Suplai Peredaran6,699,182

Suplai Maks.10,000,000

Total Suplai10,000,000

Tingkat Peredaran0.6699%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High2.9767507538883224,2021-12-29

Harga Terendah0,2021-11-29

Blockchain PublikCHZ

PengantarFan Tokens are collectable digital passes that never expire. As well as being yours to keep forever the $EFC Fan Token also gives you enhanced access to Everton. Think of it as a piece of digital memorabilia that allows you to vote in polls, get access to VIP experiences or take part in the many in-app activities, competitions, quizzes and games.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.