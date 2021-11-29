EFC

Fan Tokens are collectable digital passes that never expire. As well as being yours to keep forever the $EFC Fan Token also gives you enhanced access to Everton. Think of it as a piece of digital memorabilia that allows you to vote in polls, get access to VIP experiences or take part in the many in-app activities, competitions, quizzes and games.

NamaEFC

PeringkatNo.2328

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)1.25%

Suplai Peredaran6,699,182

Suplai Maks.10,000,000

Total Suplai10,000,000

Tingkat Peredaran0.6699%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High2.9767507538883224,2021-12-29

Harga Terendah0,2021-11-29

Blockchain PublikCHZ

MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.
