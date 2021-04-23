ELON

Pada tahun 2420, Dogelon muda lahir di pasir merah Mars yang indah di mana ia akan hidup damai bersama keluarganya. Bersama-sama mereka bekerja keras untuk mengembangkan koloni mereka yang berkembang menjadi pusat teknologi yang akan membawa kemakmuran bagi semua kehidupan di seluruh galaksi. Perkembangan ini berlanjut sampai kedatangan Annihilator yang ditakuti yang akan mengejar Dogelon muda mundur melalui ruang dan waktu di mana ia akan menemukan perlindungan di planet Bumi dan memulai perjalanan baru.

NamaELON

PeringkatNo.641

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.00%

Suplai Peredaran549,652,770,159,583.3

Suplai Maks.1,000,000,000,000,000

Total Suplai1,000,000,000,000,000

Tingkat Peredaran0.5496%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.00003263,2021-07-31

Harga Terendah0,2021-04-23

Blockchain PublikETH

PengantarPada tahun 2420, Dogelon muda lahir di pasir merah Mars yang indah di mana ia akan hidup damai bersama keluarganya. Bersama-sama mereka bekerja keras untuk mengembangkan koloni mereka yang berkembang menjadi pusat teknologi yang akan membawa kemakmuran bagi semua kehidupan di seluruh galaksi. Perkembangan ini berlanjut sampai kedatangan Annihilator yang ditakuti yang akan mengejar Dogelon muda mundur melalui ruang dan waktu di mana ia akan menemukan perlindungan di planet Bumi dan memulai perjalanan baru.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.